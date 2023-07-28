سوريا.. ستة قتلى في انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق

قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين بجروح، الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق وزارة داخلية النظام السوري.



وخلال سنوات النزاع المستمر منذ 2011، تعرضت منطقة السيدة زينب في ضواحي دمشق الجنوبية، والتي تحمل اسم مقام السيدة زينب، لهجمات وتفجيرات دامية نفذتها مجموعات متطرفة، إلا أنها تراجعت إلى حد كبير خلال الأعوام الماضية.



وأوردت الداخلية أن “التفجير الإرهابي” وقع جراء “انفجار دراجة نارية بالقرب من مركبة تاكسي عمومي”، مشيرة إلى أن “التحقيقات ما زالت مستمرة”.



وكان تلفزيون النظام السوري أورد أن الانفجار ناجم عن “عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة أجرة”.



وخلال الأيام الماضية، شددت القوى الأمنية التابعة للنظام السوري إجراءاتها في المنطقة بالتزامن مع مجالس العزاء التي تواكب إحياء ذكرى عاشوراء لدى الطائفة الشيعية. ويتردد على المنطقة بشكل رئيسي الزوار الشيعة من إيران والعراق ولبنان ودول أخرى.



والثلاثاء، أصيب مدنيان بانفجار دراجة نارية في المنطقة ذاتها.



وخلال سنوات الحرب الأولى، شدد مقاتلون إيرانيون ومن حزب الله اللبناني الإجراءات الأمنية في محيط المقام قبل تخفيف الحواجز لاحقاً بشكل تدريجي وخصوصاً بعد استعادة قوات النظام لكامل دمشق ومحيطها.



وشهدت المنطقة تفجيراً في شباط/فبراير 2016، تبناه تنظيم “الدولة” وأوقع 134 قتيلا، بينهم على الأقل تسعون مدنياً، في حصيلة تعد واحدة من الأكثر دموية جراء تفجير، منذ اندلاع النزاع منتصف اذار/مارس 2011.



(وكالات)