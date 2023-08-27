شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "أفريقية النواب" يستعرض الرسائل المهمة لانضمام مصر لتجمع "بريكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مجدى الوليلى، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أهمية انضمام مصر لتكتل "بريكس" الذى يضم أكبر تجمع اقتصادى على مستوى العالم، حيث يضم الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، مضيفاً أن هذا التجمع يمثل 26٪؜ من تعداد سكان الكرة الأرضية وستكون لديه القدرة على مواجهة الهيمنة الاقتصادية الأمريكية والأوروبية.

وقال "الوليلى"، إن انضمام مصر لهذا التجمع رسالة قوية للعالم بأن مصر دولة قوية اقتصاديا وما تم بذله من مشروعات مهمة فى البنية التحتية والأساسية، وذلك تمثل فى انضمام مصر لهذا التجمع، مؤكداً الأهمية الكبيرة لوجود الصين، خاصة أنها دولة متقدمة اقتصادياً وهناك تعاون كبير بين مصر والصين لإقامة مشروعات كبرى فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس إضافة إلى تفعيل دخول صادرات مصر للبرازيل ولدول جنوب امريكا للوصول إلى تحقيق حلم الـ100 مليار دولار فى الصادرات المصرية.

واعتبر "الوليلي" أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" يعتبر بمثابة رسالة مهمة وإضافة كبيرة لـ"بريكس" لكونها من أكبر الأسواق في المنطقة وبلغ تعداد سكانها 105 مليون نسمه كسوق ستستفيد منه بريكس فضلا عن أن انضمام مصر لـ" بريكس" يحقق لها ميزة نسبية فى تخفيف الطلب على العملة الدولارية فيحقق نوعا من التوازن النسبى.

وأوضح أن انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى تجمع البريكس سيحقق فوائد مهمة بل يعتبر بمثابة رسالة واضحة للعالم كله بأن هناك قوى اقتصادية عالمية كبرى سيكون لها دور فى إحداث تغييرات جذرية ومهمة فى الاقتصاد العالمى.