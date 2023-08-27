رغم تسجيله هدفين.. إنريكي يُقلل من أهمية مبابي: لا نفوز بفضله

وقال إنريكي عقب الفوز على لانس (3-1) في الدوري "لا نفوز فقط بفضل مبابي وديمبلي، بل بفضل جميع اللاعبين".

وأضاف المدرب الإسباني:" نحن فريق جماعي، نحتاج إلى مجهود كل لاعب لتحقيق الانتصارات".

ووصف المدير الفني لسان جيرمان مواجهة لانس، بأنها كانت مباراة بإيقاع دوري أبطال أوروبا، حيث تجمع بين بطل ووصيف الموسم الماضي.



في سياق آخر، أشاد (لويس) بمجهود لاعب الوسط الأوروجواياني، مانويل أوجارتي، مشيرا إلى أن أداءه كان ممتعا للجميع.

ويعد أوجارتي أحد الصفقات الجديدة لسان جيرمان هذا الصيف، حيث انضم من سبورتنج لشبونة، وحجز مكانه سريعا في التشكيل الأساسي.

وحقق بي إس جي انتصاره الأول تحت قيادة إنريكي، بعد التعادل في أول جولتين أمام لوريان وتولوز.