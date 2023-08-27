شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشباب بالمصريين الأحرار: نعد أعضاء الحزب فى المحافظات بالتواصل مع المواطنين وعرض إنجازات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مخاليف أمين شباب الجمهورية بحزب المصريين الأحرار، إنه فى ضوء ما أعلن عنه الحزب من حملة حزبية شعبية للرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإنه يتم حاليا إعداد وتجهيز شباب الحزب بمختلف المحافظات تمهيدا للتواصل مع المواطنين فى الشارع والتعريف بالإنجازات التي تمت فى عهد الرئيس السيسي وحجم المشروعات التنموية التى تم تنفيذها والطفرة التى حدثت.

وأوضح مخاليف، أنه جاري حاليا تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية سوءا من أبناء الحزب والترحيب بمن يرغب من المؤيدين للرئيس السيسي فى الانضمام، لمتابعة الانتخابات الرئاسية والتعامل تحت ضغط ومخاطبة الجمهور، ورغم أنهم مدربين فعليا على ذلك ولكن يتم الإعداد بشكل أكبر كنموذج محاكاة، وكذلك التدريب على كيفية إدارة وتشكيل غرف العمليات وكيفية القيام بعملها.

وأشار أمين شباب الجمهورية بحزب المصريين الأحرار، إلى أنه يتم تجهيز الشباب لمخاطبة الناس والتوعية بما تم من إنجازات ومشروعات تنموية والتصدي لمحاولات أعداء الوطن تشويه الإنجازات وهدم الوطن، تمهيدا للتواصل مع لالمواطنين فى الشارع والتعامل مع الجمهور والتعريف بدور الرئيس فى إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكيف أن البناء يستغرق وقتا عكس الهدم، ودوره فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية والقضاء على الإرهاب، وما تم من إنجاز فى العاصمة الإدارية الجديدة وكيف تحول قيمة سعر الأرض فيها وارتفع وتم إحيائه بعد الإنشاءات والتشييد وأهمية هذا المشروع .

وقال إنه يتم حاليا إعداد وتجهيز الشباب على مستوى أمانات الحزب فى محافظات أسوان وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا والجيزة والقاهرة والقليوبية والدقهلية ومطروح والإسكندرية، ومحافظتي السويس والإسماعيلية وتنسيقهما مع أمانة بورسعيد، لافتا إلى أنه يتم عقد اجتماعات مكثفة، وتابع: بدأنا بالفعل التواصل مع الناس فى الشارع من مدينة المطرية بالقاهرة، نزلنا اتكلمنا مع الناس وأوضحنا لهم كم الإنجازات التي تحققت فى عهد الرئيس السيسي، وأننا مستمرون فى دعم الرئيس، وجلسنا مع الناس في القهاوى وهناك استجابة من الشباب وكبار السن وتأييد للرئيس وهناك تفهم لطبيعة الأزمة الاقتصادية وتأثر مصر شأنها شأن مختلف دول العالم بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.