شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال توريد سيارات إسعاف لـ"حياة كريمة" ضمن خطة التنمية لـ"23/24" بالقطاع الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/23 تخصيص استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية، تُقدر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الاستثمارات الإجمالية للخطة فى العام ذاته.

وتعمل خطة (2024/23) على توجيه الاستثمارات العامة من خلال ديوان عام الوزارة والجهات التابعة، لتنفيذ عديد من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، وتتضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالى 23/24 تطوير واستكمال المستشفيات القائمة بعدد 167 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى صحة نفسية - 49 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ودخول 55 مستشفى الخدمة فى عام الخطة منها 46 مستشفى تتبع ديوان عام الصحة، و(9) مستشفيات جامعية.

وتضمنت قائمة المشروعات التى تنفذها هيئة الإسعاف المصرية استكمال توريد سيارات إسعاف مجهزة طبيا "حياة كريمة"، معدات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية، وتوريد وتركيب وعمل عمرات جسيمة وإصلاح محركات لسيارات الإسعاف، وتجهيز أنظمة شبكات الاتصالات ونقل البيانات وتأمينها وتخزينها، وتجهيز منظومة السنترالات والهواتف وخوادم البنية التحتية للاتصالات الخاصة بالمحافظات وربطها مع مبنى المقر الرئيسى.

وتضمنت الخطة المشروعات التى تنفذها الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهى تطوير مخزن التموين الطبي، ومخزن المبرة بمحافظة بورسعيد، واستكمال تطوير وتجهیز مستشفى الأقصر الدولى، وإنشاء وتجهيز وشراء آلات ومعدات بفرع مقر الهيئة بمحافظة جنوب سيناء والوحدات والمراكز والمستشفيات، وإنشاء مخزن أدوية إقليمى للمستشفيات والمراكز والوحدات بمحافظة الإسماعيلية، وتطوير مستشفى شرم الشيخ الدولى بجنوب سيناء (المبنى الهرمى)، وتطوير عدد (2) عمارة سكنية للعاملين بالمستشفى، وإنشاء مجمع للغسيل الكلوى بمحافظة الأقصر.