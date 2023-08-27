بعد نيمار.. جماهير باريس تستفز ميسي

ودخل ميسي احتياطيا في الشوط الثاني، وسجل هدفا ليساهم في فوز إنتر ميامي على نيويورك ريد بولز بهدفين دون رد.

وتواجد عدد من مشجعي باريس سان جيرمان أمام ملعب إنتر ميامي خلال المباراة، حيث رفعوا لافتة مسيئة للنجم الأرجنتيني: "أخيرا تخلصنا من الوقح".



ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها جماهير سان جيرمان، ميسي، حيث هاجمته في وقت سابق أثناء لعبه بقميص الفريق لسفره إلى السعودية وغيابه عن التدريبات.

وكانت جماهير باريس سان جيرمان، هاجمت أمس السبت، بنفس العبارة، نجمها السابق نيمار المنتقل هذا الصيف للهلال السعودي، وذلك أثناء مواجهة الفريق الباريسي ضد ضيفه لانس (3-1) في الجولة الثالثة الدوري الفرنسي.

ورفعت الجماهير في مدرجات ملعب "حديقة الأمراء" لافتة كتب عليها: "أخيرا تخلصنا من الوقح".

