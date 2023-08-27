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اختتام بطولة أندية العراق للنساء للعبة الباغوت في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-465944-638287458041285507.jpg

2023-08-27 | 17:08

اختتام بطولة أندية العراق للنساء للعبة الباغوت في بغداد

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اختتمت اليوم الأحد، منافسات بطولة أندية العراق للنساء للعبة الباغوت في بغداد، بمشاركة 21 فريقاً.
وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة الباغوت القتالية، سعد معن، إن "قاعدة اللعبة تتسع والتركيز فيها على صغار السن".

وأشار إلى أنه "لدينا لاعبات بعمر 3 سنوات وصعوداً"، مؤكداً "هناك حماس ورغبة من عائلاتهم لإشراكهم في اللعبة".


وشدد على السعي "لإدراج هذه اللعبة ضمن الألعاب الأولمبية في المستقبل"، مردفاً: "سنستمر ونحقق نتائج كبيرة".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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