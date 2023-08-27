السيتي يتصدر "البريميرليج" بعد الفوز على شيفيلد

وكاد سيتي أن يتعثر أمام شيفيلد بعدما سجل لاعبه جايدن بوغل في الدقيقة 85 ليدرك التعادل 1-1 لأصحاب الأرض، لكن رودري لاعب الوسط سجل هدف الفوز لسيتي بتسديدة هائلة بعد 3 دقائق.

وكان إرلينغ هالاند، الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، قد منح التقدم بهدف لسيتي بضربة رأس بعد مرور ساعة من اللعب بقليل.



وأصبح رصيد سيتي 9 نقاط من 3 مباريات وبفارق نقطتين عن وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأرسنال، بينما بقي شيفيلد دون رصيد.