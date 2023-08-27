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السيتي يتصدر "البريميرليج" بعد الفوز على شيفيلد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-465946-638287470720314892.jpg

2023-08-27 | 17:28

السيتي يتصدر "البريميرليج" بعد الفوز على شيفيلد

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تمكن نادي مانشستر سيتي، اليوم الاحد، من احراز فوزه الثالث على التوالي وتفوق 2-1 على مضيفه شيفيلد يونايتد بفضل هدف قرب النهاية، ليتصدر حامل اللقب الممتاز لكرة القدم.
وكاد سيتي أن يتعثر أمام شيفيلد بعدما سجل لاعبه جايدن بوغل في الدقيقة 85 ليدرك التعادل 1-1 لأصحاب الأرض، لكن رودري لاعب الوسط سجل هدف الفوز لسيتي بتسديدة هائلة بعد 3 دقائق.

وكان إرلينغ هالاند، الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، قد منح التقدم بهدف لسيتي بضربة رأس بعد مرور ساعة من اللعب بقليل.


وأصبح رصيد سيتي 9 نقاط من 3 مباريات وبفارق نقطتين عن وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأرسنال، بينما بقي شيفيلد دون رصيد.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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