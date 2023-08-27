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اجتماع سعودي قطري بالدوحة لمتابعة تنفيذ اتفاق "العلا"

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المنامة - ياسر ابراهيم - اجتماع سعودي قطري بالدوحة لمتابعة تنفيذ اتفاق "العلا"

الأحد, 27 أغسطس, 2023 - 09:44 مساءً

أعلنت الدوحة، الأحد، عقد لجنة المتابعة القطرية ، اجتماعها الرابع عشر، لمتابعة تنفيذ اتفاق "العلا".
 
وأفادت وزارة الخارجية القطرية، بأن "لجنة المتابعة القطرية السعودية، عقدت الأحد، اجتماعها الرابع عشر بالدوحة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.
 
وترأس الاجتماع من جانب قطر، السفير علي الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، فيما ترأسه من الجانب السعودي السفير سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.
 
وتأتي أعمال اللجنة "استكمالا لاجتماعاتها السابقة وإنفاذا لما تضمنه بيان العلا، ووفقا لإرادة قيادتي البلدين وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين"، وفق البيان الذي لم يقدم تفاصيل أكثر بشأن مخرجات الاجتماع وجدول أعماله.
 
واحتضنت الرياض الاجتماع الأول للجنة في 31 مارس/آذار2021، وتلاه اجتماعات مماثلة بالتبادل بين الدولتين.
 
واندلعت منتصف 2017، أزمة سياسية حادة قطعت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، قبل أن يتم الإعلان في القمة الخليجية (العلا) الـ41 بالسعودية في 5 يناير/كانون الثاني 2021، عن توقيع اتفاق للمصالحة.
 
ولاحقا، تم استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، فضلا عن تبادل الزيارات والاتصالات بين مسؤولي البلدين.

(الأناضول)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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