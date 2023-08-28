لأول مرة في تأريخ ليبيا.. وزيرة الخارجية تعقد "لقاء سري" مع نظيرها الإسرائيلي في إيطاليا

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الأحد 27 أغسطس/آب 2023، إن الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعاً مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.



بحسب بيان الوزارة الإسرائيلية فإن اللقاء قد عُقد "اللقاء السري" بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.



وقال كوهين في بيان: "تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلاً عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد".



كما قال كوهين إن المفاوضات جارية للتطبيع مع "سلسلة من دول الشرق الأوسط".



من جانبها، رحبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بما وصفته بأول اجتماع في التاريخ بين وزيري خارجية البلدين.



وبدأت الوزيرة المنقوش (50 عاماً) تولي منصب وزيرة الخارجية الليبية اعتباراً من مارس/آذار 2021 في حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.



وبعد فوزه في جولة الانتخابات الخامسة التي عقدت خلال أقل من 4 أعوام، وعد بنيامين نتنياهو بتوسيع اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية والإسلامية، على الرغم من استعانته بمجموعة من الأحزاب اليمينية والصهيونية المتطرفة في حكومته.



وأقامت الإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية مع إسرائيل كجزء من "اتفاقيات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة عام 2020.



على عكس علاقات إسرائيل مع الأردن ومصر، فإن اتفاقيات إبراهيم حظيت باحتضان هذه الدول للعلاقات علناً، رغم أنها لم تدخل في صراع أو حرب من قبل مع إسرائيل مثل الأردن أو مصر.