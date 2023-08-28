مقاتلة روسية تعترض مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود وتمنعها من دخول مجالها الجوي

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلنت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الأحد- أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لسلاح الجو الأميركي، ومنعتها من دخول المجال الجوي للبلاد فوق البحر الأسود، في حادث هو الثاني خلال الشهر الجاري.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية -عن الوزارة قولها في بيان بهذا الشأن- إن المسيّرة الأميركية حوّلت مسارها بعيدا مع اقتراب المقاتلة الروسية منها.



وأوضح بيان الوزارة الروسية أن طائرة عسكرية من طراز "سو-30" رافقت المسيرة الأميركية -من طراز ريبر- فوق البحر الأسود.



ومن جانب آخر، قالت وكالة تاس للأنباء إن الطائرة الأميركية المسيرة لم تنتهك حدود روسيا.



وقد تكررت حوادث اعتراض روسيا للمسيّرات الأميركية فوق البحر الأسود، فقد أعلنت موسكو قبل نحو 3 أسابيع (في 5 أغسطس/آب الجاري) أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع مسيرة أميركية كانت تقترب من حدودها فوق البحر الأسود.



وقالت الدفاع الروسية حينها -على تطبيق تليغرام- إن المسيرة الأميركية من طراز "ريبر إم كيو-9 إيه" ابتعدت عن المجال الجوي فوق البحر الأسود وعادت أدراجها فور اقتراب المقاتلة الروسية من طراز "سو-30" منها، مشددة على أن انتهاك مسيرة أميركية للأجواء الروسية أمر غير مقبول.





وقد عادت المقاتلة الروسية إلى موقع انطلاقها من دون أي حادث، وفق المصدر نفسه.



المصدر : الجزيرة + وكالات