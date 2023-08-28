شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات خضراء.. نجاحات مصرية كبيرة فى مجالات الاستدامة وتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال الدولة المصرية تواصل النجاحات الكبرى فى مشروعات الطاقة الخضراء، حيث استثمرت مصر مؤخرًا بكثافة فى مشاريع الطاقة الخضراء.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والأفريقية، أن الجهود المصرية فى مجالى البيئة وتغير المناخ عديدة ومتنوعة، وأبرزها استهداف توليد 42% من الكهرباء من تلك المصادر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ولفتت الدارسة، إلى أن الدولة تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة فى جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذى ساهم فى تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية.

ولفتت الدراسة، أن مصر لديها فرصة ذهبية لتقديم نموذج لأولويات القارة الأفريقية والدول النامية، التى تعتبر ضحية التغيرات المناخية، دون أن تتسبب بها، وفى إطار المدن المستدامة يمكن أن تبرز مصر التقاليد المصرية فى الحفاظ على البيئة والمدن نحو استشراف مستقبل صحى خال من الكربون وأكثر استدامة.