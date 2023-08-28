شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بدراسة اقتراح تدريس مادة الذكاء الاصطناعى بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإعلام بمجلس النواب، دراسة اقتراح تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس، في إطار وضع استراتيجية بشأن الدور التوعوي لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية للأطفال.

جاءت توصية لجنة الإعلام بمجلس النواب، بشأن الدور التوعوي لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، كما أيضا تشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء اللجنة ومشاركة ممثلي عدد من الجهات المعنية للنظر ومراجعة وضع استراتيجية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت في ظل وجود بيانات وإحصائيات رقمية واقعية على أن تتم مراعاة وضع ضوابط قانونية لبعض القيم التي تبثها المنصات الإلكترونية، ودراسة اقتراح تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس وأن تتضمنها برامج التلفزيون التعليمية.

كما أوصت اللجنة أيضا توزيع تكليفات محددة لكل جهة معنية حسب اختصاصها وتقديم مقترحاتها بشأن مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية وأوجه معالجتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.