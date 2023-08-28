شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف لصندوق الوقف الخيرى.. نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، محدثًا حتى عام 2023، أهداف الصندوق والتى أبرزها المساهمة فى نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

وتضمنت المادة 2 أهداف الصندوق كاملة، إذ نصت على:"يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال البر، ومنها:

1 - المساهمة فى نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

2 - معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.

3 - المساهمة فى تطوير العشوائيات.

4 - المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى والمشردين.

5 - المساهمة فى الحالات الأولى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف.

وذلك كله فى حدود شروط الواقفين.

فيما نصت المادة 1 على:"ينشأ صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.