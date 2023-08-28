شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" عن دعوة الرئيس السيسى للاستثمار فى توشكى: تستهدف حماية الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين للمشاركة فى مشروع توشكى، مؤكدا أن فرص الاستثمار متاحة للجميع.

وأكد عبد الفضيل، أن الاستثمار الزراعي يستهدف حماية الأمن الغذائي خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية، مشيرا إلى أن مشروع توشكى هو إنجاز حقيقي يدعو للفخر بما تم تحقيقه على أرض الواقع من الانتهاء من محطات رفع المياه وتوصيل الشبكات الكهربائية وأعمال الخرسانات المسلحة وتمهيد الأراضى، لكي تدخل الخدمة قبل الموسم الزراعي الجديد في شهر أكتوبر، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتعظيم العائد من الفدان لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأثنى رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على رسالة الطمأنة التي بعث بها الرئيس السيسي للمصريين خلال مداخلته الهاتفية للوفد الإعلامي في جولته بمشروع توشكى، بأن الدولة تسير بشكل جيد للغاية لأن التنمية في مصر ليست مقتصرة على مكان معين أو مكان واحد بل في كل الأراضي المصرية، وما تستهدفه الدولة بإضافة 4 ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية في مصر خلال عام، لسد الفجوة الكبيرة في القمح التي تحتاج إلى تغطية جزء كبير منها قبل الحديث عن أي منتجات أخرى.

وأشاد النائب عبد الفضيل، بتوضيح الرئيس السيسي أسباب طرح بعض الشركات في البورصة، لإعطاء فرص للشباب والمواطنين، وأن يكونوا مساهمين بالأسهم، إضافة إلى تحقيق الشفافية والمصداقية لهذه الشركات، فضلا عن تأكيدات الرئيس ضرورة أن يكون الاستثمار متاحا للمواطنين في زراعة ما يريده المواطن وليس فقط من خلال شراء الأسهم.

وقال إن "مشروع توشكى يؤكد متابعة الرئيس السيسي لملف التوسع الزراعي، وتعكس حرص الدولة على مواصلة عملية الاستصلاح وتوسيع الرقعة الزراعية".

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار الزراعي وتوسيع الرقعة الزراعية واستصلاح ملايين الأفدنة في شرق العوينات وتوشكى، وشرق العوينات والفرافرة وسيناء وغيرها بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية والزراعية، خاصة السلع الاستراتيجية ومنها القمح، حيث تسعى الدولة لزيادة إنتاج المساحات المنزرعة.