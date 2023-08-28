الشرطة الأمريكية تلقي القبض على قاتـ.ل أسامه بن لادن

الشارقة - اميمة ياسر -

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس القبض على روبرت جيه أونيل، جندي البحرية السابق، الذي يدعي أنه قتل زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أنه تم حجز أونيل (47 عاما) يوم الأربعاء الماضي في فريسكو، ووجهت له السلطات تهمة جنحة من الدرجة الأولى بالاعتداء مما تسبب بإصابة جسدية، وتهمة جنحة من الدرجة الثالثة تتعلق بالتسمم العام، على الرغم من أن سجلات السجن لم تدرج سوى تهمة الاعتداء.

ووفقا للصحيفة، فقد رفضت شرطة فريسكو الكشف عن مزيد من المعلومات حول الاعتقال.

ولاحقا، تم إطلاق سراح أونيل في نفس اليوم بكفالة مالية قدرها 3500 دولار. وكان أونيل في زيارة للمدينة لتسجيل بودكاست في صالة سيجار محلية.

واشتهر أونيل، وهو عضو سابق في فريق "SEAL 6"، على نطاق واسع بعد أن حصل على الفضل في قتل العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، أسامة بن لادن، في غارة سرية للجيش الأمريكي في عام 2011.

وروى جندي البحرية السابق القصة في مذكراته الصادرة في عام 2017 بعنوان "المشغل"، فيما لم تؤكد الحكومة الأمريكية أو تنفي هذه القصة مطلقا.

وفي عام 2016، تم إلقاء القبض على أونيل لقيادته مخمورا في مونتانا، لكن أسقط المدعون لاحقا التهم عنه.

ويعد جيه أونيل أحد داعمي شركة تخمير القوات المسلحة، وهي شركة تصنيع جعة صغيرة في فيرجينيا ظهرت وسط الجدل الدائر حول رعاية "Bud Light" لمؤثر من مجتمع الميم يدعى ديلان مولفاني.