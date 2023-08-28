انت الان تتابع خبر كركوك.. السجن المؤبد بحق احد تجار المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "القي القبض عليه وبحوزته (1) كيلو و(56) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة (الكرستال) بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".



وأضاف أن "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

