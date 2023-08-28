انت الان تتابع خبر على خطى أدهم النابلسي.. نجم "اكس فاكتور" يعتزل الفن (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن محمد الريفي قرار رغبته في الاعتزال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث شارك متابعيه صورة ليه، ظهر من خلالها بلحية كثيفة، علق عليه قائلًا: بدأت أفكر في الطريق إلى الاعتزال أخلص تعاقداتي أخيرة وسأبدأ حياتي من جديد ويأرب إلى طريق الخير.ولم يكن محمد الريفي هو الوحيد الذي أخذ قرار اعتزال مجال الفن، فسبق وأعلن الفنان أدهم نابلسي، اعتزاله وحذف جميع أغانيه عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب واتجه إلى التفرغ للعبادة.

يذكر أن محمد الريفي شارك في برنامج المسابقات The X Factor لعام 2023 وحصل على اللقب، وقدم مجموعة من أغانيه التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منها أغنية هيجنني، التي كانت الظهور الأول له بعد فوزه بالقب إكس فاكتور، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع إيلام جاي.