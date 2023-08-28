شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تنظم زيارة ميدانية لخريجى برنامج "ڤاليو" بمحافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة "حياة كريمة" زيارة ميدانية لخريجى برنامج ڤاليو التدريبى للشباب، وذلك فى قرية الأحراز التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بهدف تعريفهم على المشروعات القومية وخاصة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" وما يتم فيها على أرض الواقع.

جاء ذلك فى إطار اهتمامها ورعايتها للشباب من أجل إبراز دور العمل التطوعى وأهميته للفرد وتأثيره على المجتمع ككل.

تضمنت الجولة الميدانية زيارة عددِ من المشروعات الخدمية والبنية التحتية وهى (مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى والوحدة البيطرية والإسعاف والمركز الطبى والمدرسة)، علاوة على تعريفهم بنسب الإنجاز التى حققتها المشروعات والعائد منها على أهالى القرية.

الجدير بالذكر أن برنامج ڤاليو "Value "هو برنامج تدريبى أطلقته مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذى يخدم طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأكاديميات، ويستمر لمدة خمسة أيام، ثلاثة أيام منها بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ويومين تدريبات وزيارات ميدانية.

ويسلط البرنامج الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم المشروعات القومية فى القطاعات والمجالات المختلفة، كما يستهدف رفع الوعى والتعريف بالمشروع القومى "حياة كريمة"، والخدمات التى تقدمها المؤسسة ومدى استفادة المواطنين منها، بالإضافة إلى مناقشة وتجميع أفكار ومقترحات الطلاب حول المبادرات التى يمكن تحقيقها بشكل فعلى داخل قرى "حياة كريمة"، فضلا عن تقديم ورش عمل وعروض ومسابقات بمشاركة هؤلاء الطلاب، وفى النهاية يتم اختيار أفضل المبادرات التى تم العمل عليها خلال البرنامج التدريبى وتطبيقها بالفعل فى قرى "حياة كريمة" ويكون ذلك بإشراف من الطلاب الذين تم تدريبهم.