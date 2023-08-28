شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة ابدأ تستعرض أهمية المدارس الوطنية للعلوم التقنية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، أهمية المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي جاءت في إطار الاهتمام بتطوير مؤسسات التعليم والتعليم الفني بمحافظات مصر المختلفة وفقا للمعايير الدولية المتبعة.

وجاءت تلك الجهود نتاج ما تهدف إليه المبادرة من أجل تنمية القوى العاملة فى مجال الصناعة، لتخريج شخص قادر ومؤهل على الالتحاق بسوق العمل، والتي توفر بيئة تعليمية حديثة تواكب التطور التكنولوجي العالمي.