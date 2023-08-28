انت الان تتابع خبر شاحنة تضع نهاية مأساوية للمتزلجة ألكسندرا باول في كندا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل إعلام كندية أن باول، التي مثلت كندا في أولمبياد سوتشي الشتوية عام 2014 وحصلت على المركز 18 في مسابقة الرقص على الجليد، توفيت في حادث السير.

وكانت باول في سيارتها مع ابنها الرضيع، عندما اصطدمت شاحنة نقل ثقيلة بصف سيارات متوقفة، بحسب بيان الشرطة.



وقالت الشرطة الكندية إن باول، 31 عاما، كانت في سيارة مع طفلها عندما اصطدمت بهما شاحنة و5 مركبات أخرى كانت متوقفة في صف. وأضافت أن الطفل نُقل إلى مستشفى للأطفال لتلقي العلاج من إصابات "لا تهدد حياته".

وفازت باول بالميدالية الفضية في بطولة العالم للتزلج على الجليد للناشئين عام 2010 واعتزلت الرياضة عام 2016.

