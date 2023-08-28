انت الان تتابع خبر بـ45 دقيقة تنافسية.. انطلاق اختبارات الذكاء للمتقدمين إلى مدارس الموهوبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقدم المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، "تقريراً مفصلاً عن اعداد الممتحنين الذين توزعوا على سبع محافظات بواقع (54) في بغداد و(11) الانبار و(41) الموصل و(24) النجف الاشرف وسبعة موهوبين في ذي قار وأخيراً ستة متقدمين في ميسان".



وأشار الى ان "الامتحانات جرت بكل انسيابية وتنسيق بعد ان هيأت لهم الوزارة المستلزمات الضرورية للاختبار الذي يعد احد متطلبات القبول"، مؤكداً ان "الاختبار الاول استمر خمس وأربعين دقيقة ثم استراحة اعقبها اختبار لمادتي الرياضيات والعلوم لمدة (25) دقيقة لتستكمل الهيئة إجراءات القبول في مدارس الموهوبين بعد اعلان اسماء الطلبة الناجحين".

