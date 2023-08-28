شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربي الناصري يشكل لجانا بالمحافظات لدعم السيسى في انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن الحزب قرر دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن قرار الحزب بدعم الرئيس السيسى في انتخابات الرئاسة يأتي في ضوء استكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس السيسي منذ تولي المسئولية.

وأضاف "أبو العلا" إن الحزب سوف يشكل لجانا داخل المحافظات التي يتواجد فيها أمانات للحزب لمتابعة العملية الانتخابية وتنظيم فعاليات جماهيرية لتوعية المواطنين بأهمية تلك الانتخابات وتعريفهم بحجم ما تم من إنجازات في عهد الرئيس السيسي.

وأكد رئيس الحزب العربي الديموقراطي الناصري ، أن الدولة المصرية توجه عددا من التحديات الكبيرة التي تقتضي التفافا من كافة المواطنين خلف القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه بالاصطفاف نستطيع تجاوز التحديات، وكلنا أمل في أن مصر بقيادتها السياسية تستطيع تجاوزها مع وجود وعي جماهيري بخطورة المرحلة الحالية التي يعاني فيها العالم أزمات عدة أثرت قطعا على الشأن المحلي المصري.

وأشار إلى أن مصر تواجه حملات شرسة من الداخل والخارج وهذه الحملات يجب أن يتم مواجهتها بالوعي الجماهيري وأن يستغل بعض التحديات لمواجهة الدولة ومؤسساتها ومهاجمتها بطريقة سيئة وهو ما يجب علينا كرؤساء أحزاب أن تعمل أحزابنا على توضيح الحقائق ومواجهة تلك الحملات بكل ما أوتينا من قوة.