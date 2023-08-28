شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب : توجيهات الرئيس السيسي لدعم الصناعة تنشط الصناعات البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاع الصناعة والاستثمار الصناعى كأحد اعمدة الاقتصاد المصرى وأشاد حسام عوض الله بالتوجيهات والحوافز الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات الصناعية طبقا لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.

وقال حسام عوض الله، إن ضمن الحوافز إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة مع التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، وهو ما يؤدى إلى تنشيط المشروعات والاستثمارات الصناعية حيث يمكن إنتاج السلع التى يتم استيرادها محليا وهو ما يوفر النقد الأجنبى إضافة إلى توفير فرص العمل.

وأضاف عوض الله، أن الأزمات المتكررة من كورونا وحتى الآثار الممتدة للحرب الروسية الأوكرانية كشف حقيقة مهمة هو ضرورة الاعتماد على الذات وأن الصناعة والزراعة عماد الحياة الاقتصادية، خاصة أن الأزمة الأخيرة امتدت اثارها مع الارتفاع الكبير فى الأسعار العالمية وأزمة الطاقة العالمية لذلك يواصل الرئيس مبادرات دعم الصناعة مبادرة ابدأ وإنشاء مجمعات ومدن صناعية بكل أنحاء الجمهورية إضافة للحوافز الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد عوض الله، أن الصناعات والاستثمارات البترولية تشهد طفرة كبرى فى المشروعات البترولية خاصة البحث والتنقيب وكذلك تكرير البترول وتطوير المصافى، إضافة إلى إنشاء مصافى ومعامل تكرير جديدة لزيادة الإنتاج المحلى وذلك بتوجيهات ومتابعة من رئيس الجمهورية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع البترول لمواجهة الأزمة العالمية كما تساعد توجيهات الرئيس على زيادة الاستثمارات الأجنبية.