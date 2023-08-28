انت الان تتابع خبر التجارة: أكثر من 5 ملايين سلة غذائية وزعت على شريحة العاطلين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجابري في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماعنا مع لجنة التخطيط الاستراتيجي ناقش أولويات البرنامج الحكومي وخطط الوزارة المستقبلية وكذلك زيادة مفردات السلة الغذائية".

وأضاف، أن "هناك ملاحظات قيمة طرحت من قبل أعضاء لجنة التخطيط، وكانت الإجابات وافية بخصوص جميع الملاحظات".



وأشار الجابري الى أن "وزارة التجارة لها دور في رسم السياسة التجارية والاقتصادية وكذلك دورها في ملف مكافحة الفساد وإعادة النظر في الكثير من التعاقدات".

ولفت الى أن "المنهاج الحكومي كان واضحا لاستهداف شريحة الفقراء، وكان لوزارتنا دور كبيرة في توزيع الحصة التموينية والسلة الغذائية".

وبين الجابري أن "هناك سلات غذائية وزعت على شريحة العاطلين على العمل بما يقارب 5 مليون و200 الف، موزعة على 24 حصة سنوية"، مشيرا الى أن "هناك دراسة لتحسين وزيادة مفردات الحصة السلة الغذائية".