شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تستعرض فعاليات مبادرة "خُطى" بمحافظة سوهاج لدعم ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة حياة كريمة إنجازات وفعاليات مبادرة "خُطي" بمحافظة سوهاج، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" والتى تستهدف ذوى الهمم بشأن توفير بعض المساعدات من كراسى متحركة عادية وكهربية، وتأتى فعاليات المبادرة فى 3 محافظات (المنوفية - سوهاج - الأقصر) كمرحلة أولى ويأتى تباعا باقى المحافظات، على أن تكون أولى المحافظات التى تعقد فعاليات المبادرة بها محافظة المنوفية.

وحرصت المبادرة على تسليم 58 كرسى كهربائى، فى ظل اهتمام مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأولى الرعاية، وانطلقت المبادرة من مركز شبين الكوم، الأسبوع الماضى حيث أقيم احتفال داخل إستاد جامعة المنوفية، وذلك بالتنسيق مع المحافظة وجامعة المنوفية، وتسليم عدد 51 كرسى متحركا للحالات المستحقة الواردة من المؤسسة، كما سيتم على هامش هذه المبادرة توزيع عدد 2000 صندوق مواد غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجا داخل مركز شبين الكوم وذلك خلال اليوم التالى للاحتفال.

جديرًا بالذكر أن تلك المبادرة تهدف لتوفير عدد 1000 كرسى متحرك لذوى الإعاقات الحركية على مدار 4 شهور، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية على ذوى الهمم خلال الفعالية، على أن تعقد الفعالية بمحافظة الأقصر يوم 22 أغسطس ويتبعها يوم 24 أغسطس بمحافظة سوهاج، وذلك إسهاما من المؤسسة ليتمكن ذوى الهمم من سهولة الحركة ومواصلة حياتهم بشكل طبيعى وأسهل، يأتى هذا حرصًا من مؤسسة «حياة كريمة»، على توفير الدعم للمواطن المصرى البسيط والأكثر احتياجا، وتولى اهتماما كبيرا لذوى الهمم، ودعمهم بشتى الطرق.