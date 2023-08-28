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الادعاء السويدي يتهم شخصا بالتجسس لصالح روسيا

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بغداد - ياسين صفوان - وألقت الشرطة القبض على سيرغي سكوفرتسوف في نوفمبر تشرين الثاني بضواحي مدينة ستوكهولم وشخص آخر أُطلق سراحه بعد فترة وجيزة.

وجاء في لائحة الاتهام أن سكوفرتسوف (60 عاما) مارس أنشطة استخباراتية مخالفة للقانون ضد الدولتين بين عامي 2013 و2022، فيما قال محاميه إنه ينفي جميع التهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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