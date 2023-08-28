انت الان تتابع خبر الادعاء السويدي يتهم شخصا بالتجسس لصالح روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وألقت الشرطة القبض على سيرغي سكوفرتسوف في نوفمبر تشرين الثاني بضواحي مدينة ستوكهولم وشخص آخر أُطلق سراحه بعد فترة وجيزة.

وجاء في لائحة الاتهام أن سكوفرتسوف (60 عاما) مارس أنشطة استخباراتية مخالفة للقانون ضد الدولتين بين عامي 2013 و2022، فيما قال محاميه إنه ينفي جميع التهم.

