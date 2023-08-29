قبل كلاسيكو الدوري.. بنزيما يتعرض لإصابة قوية

وأصيب نجم ريال مدريد السابق بعدما سقط داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وحاول بنزيما الاستمرار بعد تلقي العلاج من الجهاز الطبي، لكنه لم يستطع، ليتم استبداله في الدقيقة 42، وعوضه زميله جوتا.



وتأتي الإصابة في توقيت صعب على الاتحاديين، خصوصا أن المواجهة المقبلة ستكون أمام الهلال بكلاسيكو الدوري، الجمعة المقبل.