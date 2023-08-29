انت الان تتابع خبر قبل كلاسيكو الدوري.. بنزيما يتعرض لإصابة قوية والان مع التفاصيل
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2023-08-28 | 23:09
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تلقى اتحاد جدة صدمة، بعد تعرض نجمه الفرنسي كريم بنزيما لإصابة قوية، في مباراة الوحدة، ضمن الجولة الرابعة لدوري روشن للمحترفين.
وأصيب نجم ريال مدريد السابق بعدما سقط داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.
وحاول بنزيما الاستمرار بعد تلقي العلاج من الجهاز الطبي، لكنه لم يستطع، ليتم استبداله في الدقيقة 42، وعوضه زميله جوتا.
وتأتي الإصابة في توقيت صعب على الاتحاديين، خصوصا أن المواجهة المقبلة ستكون أمام الهلال بكلاسيكو الدوري، الجمعة المقبل.
وحاول بنزيما الاستمرار بعد تلقي العلاج من الجهاز الطبي، لكنه لم يستطع، ليتم استبداله في الدقيقة 42، وعوضه زميله جوتا.
وتأتي الإصابة في توقيت صعب على الاتحاديين، خصوصا أن المواجهة المقبلة ستكون أمام الهلال بكلاسيكو الدوري، الجمعة المقبل.
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