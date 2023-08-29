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قبل كلاسيكو الدوري.. بنزيما يتعرض لإصابة قوية

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2023-08-28 | 23:09

قبل كلاسيكو الدوري.. بنزيما يتعرض لإصابة قوية

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تلقى اتحاد جدة صدمة، بعد تعرض نجمه الفرنسي كريم بنزيما لإصابة قوية، في مباراة الوحدة، ضمن الجولة الرابعة لدوري روشن للمحترفين.
وأصيب نجم السابق بعدما سقط داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وحاول بنزيما الاستمرار بعد تلقي العلاج من الجهاز الطبي، لكنه لم يستطع، ليتم استبداله في الدقيقة 42، وعوضه زميله جوتا.


وتأتي الإصابة في توقيت صعب على الاتحاديين، خصوصا أن المواجهة المقبلة ستكون أمام الهلال بكلاسيكو الدوري، الجمعة المقبل.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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