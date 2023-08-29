شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: توجيهات الرئيس بإعفاء الصناعة من الضرائب استجابة للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، تشجع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم فى قطاع الصناعة وتمثل دعم غير مسبوق للمصنعين، مما يساهم فى زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع فى مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.

وأشار "مطر" إلي أن توجيهات الرئيس السيسى بالتوسع بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، يعد استجابة سريعة للحوار الوطني.

أكد تيسير مطر، أن الحوار الوطني كان له دور مهم في الحياة السياسية المصرية منذ بدايته، مشيدًا بالمناقشات والسياسات والحيادية التي كان يتميز به مجلس أمناء الحوار الوطني.