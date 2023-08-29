في أول زيارة خارجية منذ بدء الحرب بالسودان.. البرهان يتوجه لمصر للقاء الرئيس السيسي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، سيزور القاهرة، اليوم الثلاثاء، في مستهل جولته الخارجية الأولى، منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بالبلاد منتصف أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فإنه من المقرر ‏أن يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر الرئاسة في مدينة العلمين الجديدة، البرهان، حيث يطلعه الأخير على آخر مستجدات الوضع في الساحة السودانية على المستوى الميداني والإنساني.

وأضاف الموقع أن اللقاء سيتطرق إلى مناقشة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة بين طرفي الصراع، والسماح بتنفيذ عمليات الإغاثة الإنسانية، والتطرق لجهود القاهرة إقليميا ودوليا وخاصة مع آلية دول جوار السودان؛ لوقف الصراع واستعادة الأمن والاستقرار، حسبما أفادت مصادر سياسية ودبلوماسية.

وأشار "القاهرة 24" إلى أنه رغم عدم الإعلان الرسمي عن تفاصيل جولة البرهان الخارجية، إلا أن تقارير صحفية سودانية كشفت عن زيارته لدول عربية وإفريقية مجاورة.

وفي وقت سابق، زار "البرهان" قواعد عسكرية بالقرب من العاصمة، وبورتسودان، مقر الحكومة المؤقت، في أول جولة له خارج الخرطوم منذ اندلاع الصراع مع الدعم السريع.