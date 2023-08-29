انت الان تتابع خبر التعليم تحدد أجور الدراسات العليا للتخصصات العلمية والإنسانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، إن "الوزارة حدَّدت الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا المقبولين للعام الدراسي (2023ـ 2024)، والمستمرين بالدراسة في الأعوام الماضية على قناة النفقة الخاصة للتخصصات العلمية والإنسانية".وأضاف العبودي، أنه "تم تحديد المبالغ للدراسات الإنسانية بواقع مليونين و250 ألف دينار لدراسة الدبلوم العالي، وثلاثة ملايين للماجستير، وثلاثة ملايين و750 ألف دينار لدراسة الدكتوراه".

وتابع أن "أجور التخصصات العلمية، حُددت بمبلغ ثلاثة ملايين للدبلوم العالي، وثلاثة ملايين و750 ألف دينار للماجستير، وأربعة ملايين و500 ألف دينار لدراسة الدكتوراه"، حسبما نقلت الصحيفة الرسمية.