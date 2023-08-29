انت الان تتابع خبر بينها 63 وفاة.. إصابات الحمى النزفية في العراق ترتفع إلى 501 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير قسم الوبائيات بدائرة البيطرة التابعة للوزارة ثائر صبري حسين إنَّ دائرته تبنت إجراءات احترازية واسعة وصارمة للوقاية من الحمى النزفية بالتزامن مع قرب أربعينية الإمام الحسين (ع)، إذ وجهت المستشفيات والمستوصفات البيطرية بالتنسيق مع العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين، بمتابعة الماشية المصاحبة للمواكب برشها وتغطيسها بالمبيدات للقضاء على الوسيط الناقل وهو (القراد) وعدم ذبحها إلا بعد مرور 14 يوماً من الرش.وأضاف أنَّ الإجراءات تضمنت أيضاً تحديد مناطق لجزر الماشية، مع المتابعة البيطرية الدقيقة للمجازر الثلاثة في كربلاء المقدسة، اثنتان منها للدواجن، وواحدة للماشية، إلى جانب استخدام مجازر متنقلة معقمة، مع تشكيل لجان من دوائر المحافظات لرش وتغطيس الماشية تباعاً.

وبشأن أعداد إصابات الحمى النزفية المسجلة في البلاد حتى يوم أمس الاثنين، بيّن حسين أنها بلغت حتى الآن 501، بينها 63 وفاة، بحسب الإحصائية الأخيرة من وزارة الصحة، تصدرت محافظة ذي قار العدد الأكبر منها بـ123 إصابة بضمنها 12 وفاة، أما بغداد فسجّلت 80 إصابة بينها 14 وفاة، فيما كانت الأنبار أقل المحافظات عدداً بالإصابات وبلغت اثنتين فقط. وأكد تواصل الدوائر البيطرية بالتعاون مع نظيرتها الصحية ببغداد ومحافظة كربلاء المقدسة بحملاتها طيلة الزيارة الأربعينية من خلال تعفير وتعقيم المواكب الحسينية على طول طرق الزائرين وكابسات النفايات والحاويات، مشيراً إلى تعاون المنظمات العالمية لاسيما الصحة الحيوانية، والعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين للسيطرة على الأمراض المشتركة والانتقالية، وفحص الماشية المعدة للذبح في المجازر لتجهيز اللحوم للزائرين، بحسب الصحيفة الرسمية.

