انت الان تتابع خبر 15 قائمة ترشح لانتخابات مجلس محافظة النجف.. هذه التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير مكتب مفوضية انتخابات النجف ياسر عمار تويج، إن هذه القوائم توزعت بواقع ثماني قوائم للتحالفات والائتلافات، وخمس قوائم أحزاب، فيما تم تسجيل قائمتين للترشيح المنفرد.

وأشار إلى أن نسبة التسجيل البايومتري للناخبين بلغت حتى نهاية مدة التسجيل والتحديث لسجل الناخبين 73 بالمئة، أي بواقع 758985 ناخباً من أصل مليون و36 ألف ناخب وهو العدد الكلي للناخبين في محافظة النجف، أما نسبة توزيع البطاقات البايومترية للمسجلين في التصويت العام فقد بلغت 89 بالمئة أي بواقع 581893 بطاقة، بينما بلغت نسبة توزيع البطاقات البايومترية للتصويت الخاص الذي يشمل القوات الأمنية 70 بالمئة أي بواقع 28125 بطاقة حتى الآن.



وأوضح تويج أن المكتب أنهى جميع استعداداته من حيث الإمكانات البشرية واللوجستية، وهو حالياً بصدد تهيئة المخازن ومراكز العد والفرز، لافتاً إلى أن هناك نحو 32 ألف طلب مقدم للعمل كموظفي اقتراع من خلال التقديم الإلكتروني، أما التقديم الورقي للعمل كموظفي اقتراع فهو مستمر في مقر المكتب ولازالت اللجنة الخاصة باستقبال الطلبات مستمرة بالعمل.

ونوه بأن عدد مراكز الاقتراع في عموم المحافظة سيكون 336 مركزاً، وهي مستعدة بالكامل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وفقا للصحيفة الرسمية.

