شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستئناف" تُلزم "الأب" بسداد "فواتير مرافق" مسكن الزوجية كاملة.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "للمتضررات.. الاستئناف تُرسخ مبدأ قضائيا: الأب مُلزم بمصاريف مرافق مسكن الزوجية (كهرباء+مياه +غاز+ تليفون أرضى+ صيانة عقار)"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف يهم ألاف الزوجات المتضررات، يُلزم الزوج بمصاريف مرافق مسكن الزوجية "كهرباء + مياه + غاز + تليفون أرضى + صيانه عقار"، فى الاستئناف المقيد برقم 25724 لسنة 139 قضائية.

وأسست حكمها على المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1920 والمعدل بالقاون رقم 100 لسنه 1985، والمادة 18 مكرر ثانيًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985، وقالت: "الزوج والأب ملزم بتوفير المسكن المناسب لهم بقدر ويساره وبما يكفل للزوجة والاولاد العيش فى مستوى اللائق بأمثالهم، وأنه يجب أن يشمل المسكن على المنقولات وكافة المرافق والأدوات اللازمة للمعيشة واللائقة بحال الزوج والملزم بأن يعد سكن للزوجة والأبناء مستوفى المرافق والأدوات اللازمة للمعيشة".

للمتضررات.. "الاستئناف" ترسى مبدأ جديدا: "الأب" مُلزم بمصاريف مرافق مسكن الزوجية (كهرباء +مياه +غاز+ تليفون أرضى+ صيانة عقار).. والحيثيات تستند على المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1920



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