انت الان تتابع خبر كربلاء..خطط امنية وخدمية مكثفة لتأمين زيارة الاربعين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في وقتٍ مبكرٍ وضعت القوات الأمنية في محافظة كربلاء بجميعِ تشكيلاتها خطة أمنية خاصة لزيارة الأربعين حيث تم نشر قطعاتها في جميع المحاورِ الرئيسة التي يسلكها الزائرون فضلا عن نشرِ حملاتها التوعوية لأصحاب المواكبِ الحسينية .

فيما استعدت الدوائر الصحية والخدمية بكلّ طاقتها البشرية والألية لخدمة الزائرين والمواكب الحسينية حيث تم نشر مفارز طبية وتهيئةُ عددٍ من المستشفيات الحكومية والأهلية بينما افتتحت دائرة ماء كربلاء محطتين اضافيتين من أجل التقليل من أزمة المياه الحاصلة في المدينة.

