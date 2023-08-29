فتح مراكز جديدة خاصة بتحديث بيانات البطاقة التموينية

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بغداد - ياسين صفوان - أربعة مراكز جديدة في جانب الكرخ لتحديث بيانات البطاقة التموينية، اجراء عملت به وزارة التجارة يهدف الى تسهيل مهمة تحديث بيانات المواطن فضلا عن تخفيف الضغط على المركز الرئيسي في معرض بغداد الدولي .

ورغم الزخم الحاصل من قبل المواطنين الا انهم اشادوا بالجهد الذي يقدمه الموظفون من اجل اكمال تحديثات بياناتهم, فضلا عن السرعة في انهاء المعاملات .



