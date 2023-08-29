انت الان تتابع خبر مطار الموصل معلق بين الحكومة المحلية والشركة المنفذة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مطار الموصل ام قصة الفِ ليلةٍ وليلةْ

اخيراً اكتملت فصول حكايةٍ اشغلت الشارع الموصلي لخمس سنواتٍ مضت وبزيارة رئيس الوزراء السابق تمّ وضع حجرِ اساسِ اعادة اعمار المطار فهل هو حجرٌ ثابتٌ أم وهميٌ؟

مدةٌ لا تزيد عن سنةٍ هو الوقت المصرح به لعودة المطار الا أن الشركة المنفذة ألقت الكرة في ملعب الحكومة المحلية واتهمتها بتأخير المصادقة على التصاميمِ والمخططات . تداعياتٌ زعزعتْ ثقة الشارع الموصلي بفرصة عودة المطار.

