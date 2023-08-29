انت الان تتابع خبر حفر وتأهيل 16 بئرًا استعدادًا للزيارة الأربعينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال خضير في بيان ورد للسومرية نيوز، "استنادًا للتوجيات الوزارية أنجزت الفرق الحقلية العاملة في فرع كربلاء التابع للهيأة المرقمتين (76) و(117) حفر (4) آبار مائية بعمق (18) مترًا وبإنتاجية من (4) إلى (7) لتر بالثانية ضمن الخطة المعدة لتلبية حاجة المواكب الحسينية استعدادًا للزيارة الأربعينية.وأضاف: ويقع البئر الأول في كراج الجهد الآلي لوزارة الموارد المائية في منطقة الإبراهيمية، والثاني في باب المعهد الفني، والثالث في ساحة سيطرة أم الهوى (طريق كربلاء – حلة)، والرابع قرب العامود (272) على طريق (كربلاء – بابل).

وأوضح: إن المياه الجوفية المستخرجة من الآبار المائية تستخدم لتلبية حاجة المواكب الحسينية التي تقدم الخدمة لزوار الإمام الحسين (عليه السلام) طوال أيام الزيارة الأربعينية لضمان تجاوز آثار أزمة الشحة المائية التي تمر بها البلاد نتيجة قلة الواردات وتغير المناخ.

وأشار إلى أن فرق الفحص والنصب والصيانة والخدمات الفنية أجرت عمليات تأهيل وتطوير لـ (12) بئرًا تقع على طريق (كربلاء – نجف) في محور النجف، وطريق (كربلاء – بابل) في محور الحلة، بالإضافة إلى تنظيف بئر أحد المواكب الحسينية قرب العامود (1031).

وأعلن عن أن الفرق الحقلية نصبت "شمعات ماء" عدد (7)، ثلاثة منها على آبار طريق ياحسين (كربلاء – نجف)، وأربعة آخرى على آبار طريق (كربلاء – بابل)، فضلًا عن نصب (4) غواطس ضخ لبئر كراج آليات الوزارة وبئر موكب شباب الحسن وبئر العامود (957) وبئر محور الحلة.

كما كشف، عن تخصيص الحوضيات العاملة في فرعي كربلاء والنجف لنقل المياه من الآبار إلى المواكب الحسينية فضلًا عن إرسال عددًا من سيارات النقل العاملة في الهيأة ضمن الجهد الوزاري لنقل الزائرين من وإلى محافظة كربلاء المقدسة.