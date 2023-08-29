انت الان تتابع خبر بسبب ظهورها بوزن زائد.. كندة علوش تثير الجدل على السوشيال ميديا (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كندة ظهرت خلال صورة جمعتها وزوجها عمرو يوسف والمطرب الشعبي المصري عبد الباسط حمودة.

ونشر المطرب عبد الباسط حمودة صورة جمعته مع كنده علوش وعمرو يوسف مصحوبة بتعليق: "نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة مع عمرو يوسف وكنده علوش.. أحلى سيلفى ده ولا إيه؟".



وظهرت الفنانة كنده علوش بشكل مختلف وزيادة ملحوظة في الوزن، وانقسمت التعليقات التي أعادت السبب لقلة الأعمال الفنية وتواجدها في المنزل دائما، فيما قال فريق آخر إنها قد تكون في انتظار مولود جديد.

قدمت كندة علوش العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "المصلحة"، "ولاد العم"، "واحد صحيح"، "برتيتا"، "هيبتا" مسلسل "على كف عفريت"، "عد تنازلي"، "إلا أنا".

