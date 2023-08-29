شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يتوقع وصول إيرادات السياحة هذا العام من 13 إلى 14 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة، لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية المتفردة التى تمتلكها مصر، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة، والذي يؤهلها إلى أن تكون على رأس الدول السياحية في العالم، مشددا على أهمية المشروعات السياحية التى أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتى ساهمت في انتعاش حركة السياحة بعد سنوات من التراجع بسبب الأزمات العالمية المتعاقبة.

وقال "الجندي"، إن مصر استقبلت في النصف الأول من العام الجاري 2023، قرابة 7 ملايين سائح، وهو ما يعد الأعلى في تاريخ البلاد خلال هذه الفترة، مؤكدا أن مصر تقترب من تحقيق المستهدف خلال العام وهو 15 مليون سائح، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة هذا العام بين 13 – 14 مليار دولار، وهو رقم متميز مقارنة بالأعوام الأخيرة، مطالبا بالعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في القطاع السياحي، خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة العمل على تحسين جودة المنتج السياحي المصري والخدمات المقدمة للسائح خلال فترة إقامته بمصر، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعايير العالمية في هذا الصدد، لكي يحظي بتجربة مميزة يسعى لتكرارها خلال السنوات اللاحقة، كما أنه سيكون مصدر دعاية مهم للسياحة المصرية في بلده، سواء بتحسين مستوى الطيران ودعم الطيران الاقتصادي، ورفع كفاءة الخدمة داخل الفنادق، وتدريب وتأهيل العاملين في القطاع، وتحسين مستوى المناطق السياحية، وغيرها من التفاصيل التى تساهم فى خلق تجربة جيدة لدى السائح.

وشدد النائب حازم الجندي، على أهمية تفعيل استراتيجية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، وتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات، بما يساعد على مواصلة نمو حركة السياحة الوافدة لمصر، التي حققت مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، وبما يعزز من سعي الدولة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028، مشددا على أهمية هذا القطاع الحيوي في تحسين مستوى الاقتصاد الوطني باعتباره أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.