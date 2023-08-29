وسائل إعلام تكشف حقيقة شراء الرئيس الأوكراني فيلا بـ5 ملايين دولار بالجونة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت عدد من الصحف الأجنبية وبعض وكالات الأنباء أخبارًا منقولة عن صحفي مصري وبعض المصادر، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قام بشراء فيلا بقيمة 5 ملايين دولار في مدينة الجونة بالبحر الأحمر بمصر.

ووفقا للأنباء المتداولة، فإن الفيلا مملوكة باسم أولجا كياشكو، وهي حماة الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

من جانبها، نفت السفارة الأوكرانية في مصر جميع الأنباء المتداولة حول شراء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي فيلا في مدينة الجونة بالبحر الأحمر، مؤكدة أن جميع هذه الأنباء عارية تماما من الصحة.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن إيهور ديدنكو، دبلوماسي مسؤول بالسفارة الأوكرانية نفيه جميع الأنباء المتداولة حول شراء الرئيس الأوكراني فيلا في مدينة الجونة بالبحر الأحمر.

وأشار "ديدنكو" إلى أن هذه الأنباء عبارة بروباجندا روسية، ترغب في التشكيك في الرئيس وأنه ينفق الأموال العامة في هذه الأشياء، علمًا بأنه غني ويستطيع شراء الفيلا بأمواله الخاصة، ولكن تلك الأخبار تدخل في إطار الحرب النفسية على أوكرانيا.