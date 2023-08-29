برشلونة يجدد عقد أحد لاعبيه الجدد حتى عام 2027

وقال برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل اللاعب فيرمين لوبيز إلى اتفاق مع النادي بشأن تجديد عقده، والذي سيربطه حتى 30 حزيران 2027".

وأضاف: "وقع اللاعب على عقده الجديد صباح اليوم الثلاثاء، وستبلغ قيمة الشرط الجزائي 400 مليون يورو".



وكان عقد فيرمين لوبيز، الذي بات لاعبا في الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم، ينتهي في صيف 2024، لذا كان يستطيع التوقيع مجانا مع أي ناد في شهر كانون الثاني المقبل.

يذكر أن فيرمين لوبيز تألق في مباراة الكلاسيكو الذي أقيم في الولايات المتحدة، وأحرز هدفا رائعا أمام ريال مدريد، كما شارك مؤخرا أمام فياريال في الليجا.

