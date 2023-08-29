شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ مقلد بعد توليه رئاسة الهيئة البرلمانية لـ"المؤتمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن حزب المؤتمر، بمناسبة تقلده رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر في دور الانعقاد القادم.

وتمنت التنسيقية لأحمد مقلد، دوام التوفيق والسداد على المستويات كافة.

وكان قد أصدر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ اليوم قرارا بتكليف النائب أحمد مقلد رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب خلفا للنائب محمد طلبه.

ووجه حزب المؤتمر الشكر للنائب محمد طلبه علي جهودة خلال الدورتين السابقتين ، والتي عمل خلالها رئيس للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر تحت قبة البرلمان.

ومن جانبه، قال النائب أحمد مقلد، أن قرار توليه رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب كبير مثل حزب المؤتمر والذي يشرف بالانتماء إليه هو تكليف وأمانه كبيرة ندعو الله أن يوفقا علي حملها وتاديتها بما فيه الخير لصالح الوطن.