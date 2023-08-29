محتال بارد للغاية.. ترامب يهاجم بايدن

الشارقة - اميمة ياسر - حذر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الجمهوريين من أنهم قد يصبحون فى طى النسيان إذا لم يمضوا فى محاكمة وعزل الرئيس جو بايدن

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "إن الجمهوريين في الكونجرس، على الرغم من حسن نيتهم، يواصلون الحديث عن تحقيق لعزل جو بايدن المحتال .. انظروا، لقد حصل الرجل على رشوة، ودفع للناس، ولم يكن ليعطي مليار دولار لأوكرانيا ما لم يتخلصوا من المدعي العام".

وتابع: "بايدن محتال بارد للغاية – لا تحتاج إلى تحقيق طويل لإثبات ذلك، لقد تم إثبات ذلك بالفعل لقد عزلني هؤلاء الوضيعون مرتين (لقد فزت!) واتهموني أربع مرات - بلا شيء! إما أن تهاجم بقوة، أو تتلاشى في طي النسيان. لقد فعلوا ذلك بنا!" في إشارة للديمقراطيين.