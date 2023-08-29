انت الان تتابع خبر السودان.. الدعم يعلن انضمام قوة جديدة من الجيش لصفوفه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت "الدعم السريع" التي رحبت بهذه الخطوة عبر صفحتها على منصة "إكس" إلى أن القوة الجديدة "قوامها ضابطان و20 من الرتب الأخرى بسلاح المهندسين في أم درمان".

وكانت قوات "الدعم السريع" أعلنت خلال الفترة الماضية، انضمام مجموعات كبيرة من قوات الجيش والشرطة والحركات المسلحة بالخرطوم ودارفور ووسط البلاد لصفوفها.



وتتواصل الحرب الدائرة بين شقي المكون العسكري في البلاد، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي؛ ما أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح ولجوء الملايين من السودانيين إلى داخل البلاد وخارجها.