انت الان تتابع خبر مقتل 3 اشخاص جراء تحطم مروحية تابعة للأمن الروسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أليكسي تيكسلر عبر تليغرام: "تحطمت مروحية من طراز مي-8 في منطقة سوسنوفسكي"، مضيفا أن "المروحية تابعة للمفرزة الجوية لجهاز الأمن الفدرالي، بحسب المعلومات الأولية، قُتل ثلاثة أشخاص".

وأكد الفرع المحلي لوزارة حالات الطوارئ الروسية، عبر تليغرام، العثور على ثلاث جثث في مكان الحادث حيث اندلع حريق تمت السيطرة عليه.



ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي العامة عن مسؤول إنقاذ أنّ المروحية كانت في "رحلة تدريب منتظمة" قبل "تحطمها في الغابة"، مرجّحا أن يكون الحادث ناجماً عن "عطل في المعدات".

وحوادث تحطم الطائرات والمروحيات شائعة في روسيا، حيث تُستخدم على نطاق واسع في المناطق النائية من البلاد، وغالباً ما يكون سببها سوء الأحوال الجوية أو أخطاء بشرية أو أعطالا فنية.

