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مانشستر يونايتد يتعرض لضربة قوية

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2023-08-29 | 19:09

مانشستر يونايتد يتعرض لضربة قوية

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كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن ضربة قوية للمدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد.
وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن الفرنسي رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، يواجه احتمالية الغياب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، دون أن توضح طبيعة إصابته.

وأصيب فاران في الشوط الأول من مواجهة فريقه أمام نوتنجهام فورست، يوم السبت الماضي، في الجولة الثالثة للبريميرليج. وغادر المباراة في فترة الاستراحة، ولم يتمكن من خوض الشوط الثاني.


وأصبح فاران سادس لاعب يتعرض للإصابة في صفوف مانشستر يونايتد، بعد كلا من راسموس هويلوند ولوك شو وكوبي ماينو وأماد ديالو وماسون مونت.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثامن في ترتيب الممتاز، برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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