شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لـ"ماعت": "توشكى" أهم مشروع زراعى مصرى لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد توشكى من المشاريع العملاقة في مصر، وخاصة أن المشروع يضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر كما أن مزرعة نخيل التمر في توشكى أكبر مزرعة من نوعها في العالم.

وكشف تقرير لمؤسسة" ماعت"، أن توشكى أحد المشروعات القومية الكبرى التي تعول عليها مصر في تحقيق التنمية والإنتاج الزراعى الوفير، ويعد المشروع أمل مصر والمصريين ويستهدف توفير الأمن الغذائى لمصر خلال الفترة المقبلة، وتكتسب منطقة توشكى أهميتها الاستراتيجية من موقعها لذلك قامت الدولة بتوفير الاعتماد المالى المناسب لاستغلالها بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في عام 2014.

وتكمن أهمية توشكى، في أن المشروع له أهداف استراتيجية كبيرة من أبرزها تخفيف الضغط السكانى، ما يعيد التوزيع الجغرافى للسكان في مصر، ويوفر فرص عمل كبيرة في كل المجالات والاتجاهات، وبالتالى يرفع مستوى معيشة الشعب بشكل عام.