روسيا.. دفن جثمان قائد فاغنر "بريغوجين" بجنازة مغلقة في سانت بطرسبورغ

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلن المكتب الصحافي لمؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، اليوم الثلاثاء، عن دفن جثمانه بمدفن بروخوروفسكويه في العاصمة الشمالية الروسية سانت بطرسبورغ.



وقال المكتب في بيان مقتضب نشر على قناته على "تيلغرام": "جرى توديع يفغيني فيكتوروفيتش بنظام مغلق. يمكن للراغبين في توديعه زيارة مدفن بروخوروفسكويه".



وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن مراسم جنازة يفغيني بريغوجين، لا تقتضي حضور الرئيس فلاديمير بوتين.



ونفى بيسكوف توافر معلومات لدى الكرملين بشأن الجنازة في حد ذاتها، قائلاً: "الأقرباء يتخذون قراراً بهذا الخصوص، ولا يمكننا أن ندلي بشيء هنا من دونهم".



وكانت قناة "78" المحلية في العاصمة الشمالية سانت بطرسبورغ قد ذكرت أمس الاثنين، أن جثمان بريغوجين الذي قضى في حادثة تحطم طائرته في مقاطعة تفير الروسية الأسبوع الماضي، سيدفن على الأرجح بمدفن سيرافيموفسكي في بطرسبورغ.



وأول أمس الأحد، أصدرت لجنة التحقيق الروسية بياناً مقتضباً أكدت فيه التعرف إلى جثامين القتلى العشرة جراء تحطم طائرة "إمبراير" في مقاطعة تفير التي كان يستقلها مؤسس شركة بريغوجين والقيادي الآخر بمجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين.



وجاء في نص البيان أن "نتائج (فحوصات الحمض النووي) حددت هوية القتلى العشرة، وهي متطابقة مع قائمة الأسماء المدرجة بورقة الرحلة".



وسبق لبوتين أن أعرب عن تعازيه لعائلات ضحايا تحطم الطائرة، قائلاً خلال لقائه القائم بأعمال حاكم "جمهورية دونيتسك الشعبية"، دينيس بوشيلين، مساء الخميس الماضي: "في ما يتعلق بالكارثة الجوية، فأود أولاً أن أعرب عن خالص التعازي لعائلات جميع الضحايا. هذه فاجعة دائماً".



وأضاف: "أود الإشارة إلى أن هؤلاء الأشخاص ساهموا إسهاماً كبيراً في قضيتنا المشتركة لمواجهة النظام النيونازي في أوكرانيا. نتذكر ذلك، ونعلمه ولن ننساه". ووصف بوتين بريغوجين بأنه شخص موهوب ورجل أعمال ذو مصير صعب "ارتكب أخطاءً جسيمة في حياته".

(العربي الجديد)