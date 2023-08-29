شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء ومسئولون ونواب يشاركون فى عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، العزاء في والد زوجته والذي أقيم اليوم الثلاثاء، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

حضر العزاء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ووزير الطيران المدني محمد عباس حلمي ، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم ، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة المهندس خالد عباس، والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، كما شارك في العزاء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمستشار أحمد سعد الدين - وكيل أول مجلس النواب، والنائب ايهاب العمدة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكان والد حرم المستشار علاء الدين فؤاد، قد توفي أمس الإثنين، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمحافظة بورسعيد.